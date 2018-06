El Gobierno va ordenar que la infanta tingués un tracte de favor en la visita a Urdangarín

Última actualització Dissabte, 30 de juny de 2018 10:20 h

Van demanar que no fes cua, el visités fora d'horari i entrés amb furgoneta fins a l'interior de la presó

@JoanSole_ | Ni la justícia és igual per a tothom, ni les visites penitenciàries segueixen el mateix criteri per a tots.

Segons informa el diari basc El Correo, el ministeri de l'Interior va ordenar un tracte de favor per a la infanta Cristina en la seva visita a Iñaki Urdangarín de diumenge passat. El periodista Melchor Sáiz-Pardo apunta que es va demanar, literalment, "un tracte adequat a les circumstàncies de seguretat i ordre penitenciari".

El periodista, que ha tingut accés a declaracions de la mateixa presó de Brieva, aquest procediment era per evitar filtracions del mateix personal de seguretat. Motiu pel qual la infanta va gaudir del luxe de comunicar que visitava el seu marit només uns minuts abans d'arribar, ja fora de l'horari del primer torn de visites, i accedint directament al mòdul masculí on s'allotja el delinqüent amb una furgoneta amb els vidres tintats per no ser vista per ningú.

