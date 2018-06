Montilla reconeix que l'Estatut del 2006 no és la solució i nega la fractura social

Última actualització Dissabte, 30 de juny de 2018 11:20 h

Redacció | L'expresident de la Generalitat, José Montilla, ha passat pàgina. Lluny de recollir la proposta dels socialistes de recuperar l'Estatut del 2006, l'actual senador assevera que la situació és "més complexa" com per a recuperar el text de fa més d'una dècada.

Montilla, que confesa que no hi ha una "solució màgica", considera que recuperar aspectes que van quedar afectats per la sentència mitjançant lleis orgàniques "és factible i pot ajudar". Tanmateix, concreta, "no podem pensar que això solucionarà el problema": "No som el 2010, han passat moltes coses que condicionen el comportament dels actors polítics i les institucions".

En l'entrevista que ha concedit al diari El Independiente, l'expresident també es mulla a l'hora de fer front a la teoria unionista de la fractura social, accentuada amb l'enfrontament civil de Josep Borrell: "La societat catalana està partida en dos? Jo diria que no".