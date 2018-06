La direcció d’ERC pacta el canvi de nom de la ponència

Sempre igual amb aquesta gentussa Visc a Catalunya Visc a Catalunya

30 de juny de 2018, 13.47 h

Aquesta carta ha on demostres els teus coneixements i capacitat per embolicar la troca, demostrar que pots dir les coses de manera que cada u entengui el que vol entendre, nedar i guardar la roba en l'àmbit de professor universitari, un que vol sortir de la garjola al preu que sigui, oblidant tot el dit anteriorment i qualsevol resta de dignitat i patriotisme, incomplint tota mena de promeses per donar pas als interessos personals, cal veure les hemeroteques, amic dels amics, poc nivell de pat... Llegir més