Pascal proposa que Puigdemont assumeixi la presidència del PDeCAT i així continuar controlant el partit amb Bonvehí

@JoanSole_ | Si avui ERC traça el seu full de ruta polític, el 20 i 22 de juliol ho farà el PDeCAT.

Amb la confrontació constant amb els posicionaments de Junts per Catalunya, i els corrents crítics del partit demanant més intervenció del president legítim, Carles Puigdemont, Marta Pascal ha mogut fitxa per mantenir els espais de poder que ara concentren ella i David Bonvehí.

Pascal, en declaracions al diari Ara, aposta per fer possible una candidatura amb una nova estructura on ella ocuparia la secretaria general i David Bonvehí seguiria sent la seva mà dreta com a secretari d'organització. En aquest nou organigrama, amb una presidència, diverses vicepresidències, una secretaria general i una direcció executiva de 20-30 persones, l'actual coordinadora general aposta perquè Carles Puigdemont assumeixi la presidència: "M'agradaria molt".

Aquest moviment estratègic de Pascal respon a la necessitat de frenar els passos dels corrents crítics que tenen en Puigdemont, Turull, Rull i Buch com les figures a seguir.