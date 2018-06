El PSC torna a fer ús de l'insult per desprestigiar el viatge del president Torra a Washington

Sempre igual amb aquesta gentussa Visc a Catalunya Visc a Catalunya

30 de juny de 2018, 15.16 h

EL PSC es comporten més com uns botiflers de merda, que com un partit digne deportar la C al seu nom, i no passa res de res... ells van parant la mà i embolicant la troca, nedant i guardant la roba i qui dies passa nòmines del partit embutxaqui. Bandarres inútils que no serveixen per a altra cosa que llepa el cul dels ocupants de Catalunya des de fa tes-cents anys!