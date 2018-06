Llarena intentarà convèncer els jutges alemanys de la malversació amb milers de documents

Última actualització Dissabte, 30 de juny de 2018 16:15 h

Envia un arxiu amb 38MB perquè entreguin Puigdemont

Redacció | El jutge Llarena ha fet seva la dita espanyola que diu "quien persigue, consigue" per aconseguir que la justícia alemanya lliuri el president legítim de la Generalitat a la justícia de l'Estat.

Malgrat el fet que no hi ha cap prova que demostri la malversació de fons públics, no només perquè l'exministre d'Hisenda, Cristobal Montoro ho desmentís sinó perquè els certificats de la Intervenció General de la Generalitat, l'encarregada del control econòmic i financer, asseguren que no hi ha cap desviament de fons públics en l'organització de l'1-O, el jutge Llarena segueix obsessionat a demostrar la malversació que no ha pogut demostrar.

En aquest darrer intent per convèncer els jutges alemanys d'aquesta teoria, Llarena ha enviat un document de 38 megabytes amb milers de documents on s'intenta justificar un delicte que manca de proves documentals.