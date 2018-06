El candidat a liderar el PP que va assegurar que Puigdemont acabaria com Companys és el preferit per guanyar a Catalunya

Última actualització Dissabte, 30 de juny de 2018 17:15 h

Pablo Casado és qui té totes les paperetes per imposar-se a territori català

Redacció | La presència residual del Partit Popular català en les institucions catalanes tindrà el mateix pes en les primàries.

Etiquetes casado

Tot i que els militants del partit nacionalista només representen el 2,5% del total del PP, guanyar a Catalunya és important, ja que marcarà el discurs sobre el procés.

Segons apunten mitjans propers als populars, Pablo Casado, qui va amenaçar amb què Puigdemont "acabés com Companys" -afusellat- si declarava la independència, és qui té més paperetes per guanyar a Catalunya. Un fet que donaria peu a anar potenciant encara més el discurs bel·ligerant contra els republicans que ja ha tingut el seu eco al carrer amb moviments com els de Tabarnia i els GDR que han instal·lat la violència com a via per evitar la presència de llaços grocs.