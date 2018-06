Mastegot de Puyol a un seguidor de la Roja que l'increpa per parlar en català

Última actualització Dissabte, 30 de juny de 2018 18:15 h

L'excapità del Barça dona una lliçó d'educació a un nacionalista

5 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | Un episodi que es repeteix sempre que una estrella futbolística no utilitza la llengua espanyola.

Instagram de Carles Puyol Comparteix Tweet

URL curta



En una foto penjada a Instagram on la llegenda culer desitja sort a Gerard Piqué amb el text "amic, molta sort, un plaer veure't", un usuari li retreu que ho hagi escrit en català: "Eres un crack y siempre te respeto. Pero escribir el encabezado de la foto en catalán me parece una falta de respeto para los seguidores que te seguimos y no somos catalanes que somos muchísimos. En español lo hubiésemos entendido todos...".