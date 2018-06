El PDeCAT demana recordar l'1-O com un ''enorme esforç col·lectiu''

!! !!★!! !! PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| ||

30 de juny de 2018, 21.19 h







Sí, és clar, jo el recordaré, tal com demanen els convergents del PDeCAT-Junts x cat, com un "enorme esforç col.lectiu" que va fracassar en gran part per la falta de fermesa de la DRETA catalana, que malgrat ser la darrera en haver-se apuntat a l'independentisme, i per culpa del CRETINISME de l'electorat català, va dirigir pèssimament el procés.







Com també va dirigir pèssimament el mig any sense un President i un govern, lliurant el país a l'esPPoli descarat del PP amagat rera l... Llegir més