[Vídeo] Els impulsors de l'esmena 'Som República' demanen a la direcció no oblidar els ciutadans anònims perseguits per la justícia espanyola

30 de juny de 2018, 21.10 h





#1



Res més lluny de la meva intenció, PPobreta Ppalurdeta feixista Anal·f·Albertu, que deprimir-te i fer -una vegada més- que et retiris a llepar-te les ferides, negligint la teva sacrosanta missió de FER RIURE els lectors de Directe!.





Però, PPalurdeta, un comentari com el #1 DEMOSTRA CLARAMENT que com comentarista no serveixes.





NO ET DEPRIMEIXIS, PPalurdeta !!! Pensa que potser serviries per algun ofici noble com el de PALLASSO, no pas a l'estil del Charlie Rivel, un català