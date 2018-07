Barcelona es consolida com a capital de la defensa dels drets del col·lectiu LGTBi

!! !!★!! !! PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| ||

1 de juliol de 2018, 10.20 h





Em costa d'entendre que algú es pugui sentir orgullós de la seva sexualitat. A mi MAI no em passaria pel cap sentir-me orgullós de que m'agradin les jovenetes de 18 a 30 anys. Més aviat procuro ser discret en temes sexuals, i mai no organitzaria una desfilada sota el lema "ENAMORATS DE LES JOVENETES DE 18 A 30 ANYS".





Ara bé, veient com al llarg de la història, i fins i tot en l'actualitat, l'homosexualitat tan masculina com femenina, com la transexualitat o altres formes de sexualita... Llegir més