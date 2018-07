Portades: El Periódico i Borrel fan front comú per ''plantar cara a les falsedats del procés''

!! !!★!! !! PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| ||

1 de juliol de 2018, 10.06 h





No sé pas si és Borrell o simplement Burro, però ja estic fart de sentir-li dir carallades estúPPides de FARSANT CURT DE MAGÍ.



Burro ? Borrell: com pot ser que un home (?) que porta el nom del fill i del net de Guifré el Pilós, demostri ser tan TANOCA??





COM POTS ANAR PEL MÓN DIENT QUE ETS SOCIALISTA, PERÒ ACCEPTANT I APPLAUDINT UNA MONARQUIA IMPOSADA PERL DICTADOR FEIXISTA FRANCO, AMIC PERSONAL DE HITLER I DE MUSSOLINI, I UNA CONSTITUSIONG REDACTADA I VOTADA SOTA EL DESCARAT XANT... Llegir més