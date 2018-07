TV3: Entre el tancament de canals i la resistència

Última actualització Diumenge, 1 de juliol de 2018 10:25 h

Vicent Sanchis explica l'estat de la televisió pública catalana després de mesos d'ofec

13 ( 1 vot ) Carregant Carregant



ACN | El director de TV3, Vicent Sanchis, ha afirmat que "tancar un canal seria greu" i que aquesta és "l'última alternativa" per resoldre la situació del canal Esport3. En la primera temporada que la televisió pública no disposarà dels drets d'emissió del futbol, Sanchis considera que "amb el canal d'esports s'ha de fer una reflexió de debò".

El director de TVC, Vicent Sanchis, durant la seva entrevista amb l'ACN Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes 155, tv3

A la pregunta de si el tancaria, respon: "Hi ha milers de persones que fan esport base a Catalunya, un munt de competicions que no acaba de cobrir bé la televisió local i quan ho emet TV3 la transmissió es fa per tot el país". La prioritat de Sanchis és, doncs, "mirar si és possible amb els diners que ens adjudicaran la temporada que ve", mantenir tots els canals "com fins ara".



"Obrir un canal de televisió convencional ara seria una idiotesa, el món audiovisual està canviant moltíssim", ha assegurat Sanchis que alhora ha admès que tancar-ne un "també és greu, i per tant és l'última alternativa". "Primer s'ha de mirar si tot això té sentit d'una altra manera", ha dit.

"M'han preguntat moltes vegades si jo tancaria el canal d'Esports", però "si diguéssim de tancar-lo hi ha "un munt de competicions que no acaben de cobrir bé la xarxa local" que deixarien de tenir cobertura per tot el país, ha dit. A més, Sanchis ha assegurat que un apagada d'Esport3 implicaria ampliar la cobertura esportiva de les televisions locals i, per tant, una nova despesa de diners públics.

En referencia a la possible reestructuració de canals, Sanchis aposta per "dotar-los de més mitjans i recursos" i recorda que el Super3 és "intocable" perquè educa l'audiència del futur "en gust i en valors".

"Hem fet tard per la graella d'estiu"

Després de l'any convuls del "portal bàsic de la casa" que és TV3, amb problemes pressupostaris, una de les principals afectades és la programació estiuenca. "Per la graella d'estiu dissortadament hem fet bastant tard", ha admès Sanchis, que no podrà tirar endavant la planificació inicial de mantenir tota la programació durant el juliol i fer pocs canvis a l'agost malgrat l'aportació extraordinària del Govern a la CCMA. "No es podrà fer per falta de pressupost un magazín d'estiu", ha explicat.

I és que les necessitats pressupostàries han provocat canvis de programació i cancel·lacions d'externalitzacions com 'Tarda oberta' durant tot l'any. Un dels programes que "no va funcionar" és 'A tota pantalla', de Núria Roca, un equip preparat per fer un "programa suau i tranquil" que havia de tallar "contínuament i cada dia per donar pas a l'actualitat". "És possible que el programa hagués funcionat en altres moments però la mateixa actualitat va tombar la proposta".

Sobre les declaracions de Roca al sortir de TV3 qüestionant la independència de la televisió pública, Sanchis s'ha limitat a dir que "tots els periodistes s'han d'expressar amb tranquil·litat" i que ho "lamenta".

Nou magazín a l'hivern

La franja que ocupava Roca l'ha substituït el 3/24, una presència que Sanchis considera "excessiva" i que intentaran esmenar de cara a la propera temporada amb un nou magazín de matí.

Fins que es pugui certificar aquesta ampliació de la graella, hi haurà "una fórmula mixta" amb "programes informatius" que no siguin connexions contínues amb el canal 24 hores. "A la tardor hi haurà judicis molt importants, si tornem a posar un magazín ens trobarem com en el cas anterior", ha reblat.

En vistes al setembre, Sanchis assegura que no només s'emetran programes coneguts com 'El Foraster', 'Alguna pregunta més', 'Polònia', o la telenovel·la sinó que hi haurà nous programes que de producció interna. "Si d'alguna cosa ha servit aquests mesos d'estretors i de patiments relatius és que hem vist una vegada més que podem fer moltes coses i que poden funcionar", ha conclòs.

Relacions entre TV3, IB3 i À Punt

L'intercanvi de canals, que es pugui veure TV3 al País Valencià i À Punt a Catalunya, "no es concretarà fins que passi un cert temps" i creu que "és un camí llarg per recórrer però que al final té un objectiu que és del tot necessari que és no renunciar a una part del teu domini lingüístic i cultural només perquè hi ha dificultats a fer-ho".

Per fer possible la reciprocitat d'emissions, el govern valencià necessitaria un nou múltiplex de canals, que ja ha estat demanat i denegat per part de l'executiu de Pedro Sánchez. "M'ha xocat que una de les primeres decisions del govern de l'Estat és dir que l'espai és limitat i que no concedeixen el múltiplex que demana", ha dit el director de TV3. "Sorprèn que els que més critiquen que a Catalunya alguns volen posar fronteres, després són els que acaben posant-les", ha reblat.

Amb vista a la dificultat que presenta l'intercanvi entre els canals generalistes, Sanchis ha defensat que les televisions públiques catalanes, valencianes i balears produeixin o emetin productes audiovisuals conjuntament. Una pràctica que ja s'implementarà aquesta temporada d'estiu quan TV3 emetrà una sèrie produïda per IB3.

Una altra via de col·laboració que ha apuntat el periodista és l'elaboració d'un portal comú amb programació fixa, una proposta que, alhora, ha titllat de "difícil" perquè "uns acaben de començar" i TV3 "no té ni un duro".