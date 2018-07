La infanta Cristina reclama 900.000€ a l’Audiència de Palma pel cas Nóos

Ercunyao Melo Afina Visc a Catalunya Visc a Catalunya

1 de juliol de 2018, 12.52 h

Tenint en compte com funcionen les coses al país dels dèspotes i dels prevaricadors, no m'estranyaria gents que en lloc de 900.000 €. Instal·lessin una mansió de luxe a prop de la presó per rebre al seu il·lustre i excel·lentíssim marit, no crec que per robar la quantia provada pel judici, cap altra ciutadana espanyol estès patint una condemna tan 'severa', ja posats el de l'Ibex 35 que li construeixin un aeroport i un TGV, per facilitar la relació familiar, com la que gaudeixen els... Llegir més