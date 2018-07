Sabrià ratifica les paraules de Junqueras: ''Ningú té tants encausats com ERC, ni en situacions dificilíssimes com nosaltres''

Última actualització Diumenge, 1 de juliol de 2018 12:25 h

Assegura que la carta del president d'ERC no tenia cap referència al president Torra quan demanava evitar els discursos excloents

14 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | La carta del president d'ERC i vicepresident legítim de la Generalitat, Oriol Junqueras, segueix aixecant polseguera entre les bases independentistes que han interpretat les paraules com un intent d'apropiació de l'1-O.

© Jordi Bataller Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes sabrià

El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana al Parlament, Sergi Sabrià, ha respost a Catalunya Ràdio que l'afirmació de Junqueras respon al fet que fou Carles Puigdemont qui li va encarregar a Junqueras i Romeva l'organització de l'1-O: "Hi va haver una crisi de Govern entre el juny i juliol, i cap conseller d'ERC va plegar". Tot seguit, apunta, "l'1-O és de tots, però ningú té tants encausats com ERC ni en situacions dificilíssimes com nosaltres".

Un atac al president Torra?

Sobre la crida de Junqueras per evitar "discursos" excloent, Sabrià assegura que "no és una referència a Quim Torra, sinó als discursos abrandats d'independentistes on uns són bons i dolents": En aquest sentit, assegura que cal "estimar, abraçar i créixer" i fer que en el projecte "hi sigui tothom" sense discursos "d'uns contra altres".

'Ara, la República catalana'

Preguntat per l'esmena que finalment fou transaccionada, el republicà considera que l'opció 'Ara, República catalana' és una "síntesi" de les dues propostes: "Podem dir 'Som República', però no l'hem desplegat. La síntesi de les dues propostes l'hem trobat amb 'Ara, la República catalana"

Notícies relacionades