Cospedal avisa que si guanya les primàries del PP serà més dura amb Catalunya que Rajoy

Claravalls Claravalls Claravalls

1 de juliol de 2018, 14.34 h

A mi com si te la vols carcar amb dos pedres.Ni cas als feixistes.Franquista però que no saps que ja som República i ens importa una merda el que diguis.Ens la bufa i ens la sua tot lo referent a Hispània...colla de violents.Ja no ens podreu trobar més rates franquistes.

Catalunya no és ni serà mai España.//*//

Som República.//*//