Ábalos creu que amb les inversions de l'Estat l'independentisme caurà

Última actualització Diumenge, 1 de juliol de 2018 15:45 h

Aposta per la carta d'invertir en infraestructures per tenir un "marc d'enteniment"

Redacció | És la tònica habitual del centralisme, creure que amb quatre inversions podràs tapar un anhel polític.

Etiquetes ábalos, infraestructures

Des de sempre el PP i el PSOE s'han caracteritzat per intentar frenar les aspiracions catalanes amb la fórmula de les inversions en infraestructures, una carta que com els ciutadans poden viure dia rere dia a Rodalies, per posar un exemple, és un engany continuat.

Si fa un any Mariano Rajoy prometia una pluja d'inversions a Catalunya que no es van concretar, avui el ministre de Foment i secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha recuperat l'eslògan: "Invertir a Catalunya possibilitarà un marc d'enteniment".

El ministre, que creu que "no es pot tenir un projecte d'Espanya sense Catalunya", diu que estarà "pendent" del malestar social que hi ha a Catalunya per Rodalies perquè "hem posat a dirigir la Renfa a un català que ho entén perfectament; Isaías Táboas".