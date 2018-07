La nova delegada del Gobierno a Catalunya ''no sap'' si les càrregues policials de l'1-O van ser ''excessives''

La delegada puntualitza que l'inici del xoc rau en les jornades del 6 i el 7 de setembre, on el Parlament va aprovar legalment -com així ho ha considerat el Tribunal Constitucional- les lleis de Transitorietat i del Referèndum: "L'origen de l'1-O és en el 6 i 7 de setembre, quan el Parlament va viure un desafiament a la Constitució, l'Estatut i una marginació política brutal de l'oposició. Si oblidem això, enfocarem malament l'anàlisi de l'1 d'octubre".

Teresa Cunillera, entrevistada pel diari El País, assegura no saber si les càrregues de la jornada del referèndum varen ser desproporcionades: "No sé si les càrregues van ser excessives, perquè em falten dades".

