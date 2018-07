L'organització de Tarragona 2018 intenta prendre el pèl assegurant que els jocs han estat un ''èxit''

Última actualització Diumenge, 1 de juliol de 2018 17:45 h

Defensa la participació "massiva" d'atletes mentre evita donar xifres d'espectadors

Redacció | El Jocs Mediterranis han estat un desastre, encara que l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros consideri que han estat "a l'altura de les circumstàncies" en un esdeveniment "complicat".

L'organització de Tarragona 2018 ha defensat "l'èxit" dels XVIII Jocs Mediterranis amb la participació rècord i "massiva" d'atletes –més de 3.600-, però ha evitat donar xifres d'espectadors. En una roda de premsa de balanç, han apuntat que inicialment es van posar 161.000 entrades a la venda, però que finalment es van oferir unes 190.000 entrades. Amb tot, han ajornat l'anunci de quantes localitats s'han venut per quan s'acabi l'esdeveniment esportiu.

Tot i això, han afirmat que estimen que l'assistència a les competicions, que ha anat "de menys a més", ha estat per damunt de la mitjana dels Jocs. L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha afirmat que tenen la sensació "real i objectiva" que han estat "a l'altura de les circumstàncies d'uns Jocs complicats", en què "no ha ajudat el context polític". L'organització també ha destacat la implicació de 2.800 voluntaris, als quals se'ls dedicarà l'avinguda principal de l'Anella Mediterrània, i les bones valoracions que han rebut de les instal·lacions i l'allotjament per part de les delegacions. La cloenda dels Jocs es farà aquest diumenge a les 21 hores al Nou Estadi del Nàstic.