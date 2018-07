La xarxa s'omple d'acudits per l'eliminació de la Roja: ''Rússia torna a vèncer al feixisme''

Última actualització Diumenge, 1 de juliol de 2018 19:00 h

Ironia, fotomuntatges i acudits per acomiadar la selecció espanyola del Mundial

Redacció | Vaja, no ha pogut ser. La selecció espanyola de futbol ha caigut contra la totpoderosa Rússia que ocupa el lloc número 70 de la classificació FIFA.

Rusia vuelve a vencer al fascismo. — El Fumador (@bombers_man) 1 de juliol de 2018

Me sé de unos cuantos que vuelven para casa y no soy yo. #SiempreConLaRoja pic.twitter.com/9acNEKT0u1 — Josep Valtònyc (@valtonyc) 1 de juliol de 2018

Suposo que a la pantalla gegant ara hi passaran episodis de Tom i Jerry. — Amadeu Brugués (@AmadeuBrugues) 1 de juliol de 2018

La xarxa ha aprofitat l'eliminació per riure's del fracàs estrepitós de la Roja, qui ja va començar amb mal peu del Mundial quan l'equip va perdre el seu entrenador quan va posar per davant el Real Madrid del seu país, Espanya. Unes reaccions on també hi ha la del cantant Valtonyc.