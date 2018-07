Portades: La caverna plora l'eliminació d'Espanya del Mundial

No hi ha cap vot

En la mateixa línia es manifesta El Mundo que assegura que Espanya fracassa per les seves carències i "el seu mal govern". D'altra banda, remarca que "La Agencia Tributaria acredita la financiación irregular del PSPV".

"Les bases forcen ERC a no renunciar a una altra DUI" titula El Periódico que recull que la conferència republicana aprova amb el 95% dels vots mantenir la via unilateral com a opció. Per la seva banda, La Vanguardia considera que "La lluita per l'hegemonia divideix l'independentisme", i destaca la "dura rèplica" del portaveu de JxCat al retret de Junqueras a Puigdemont.