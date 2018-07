Crida per la LLibertat posa en marxa una campanya per explicar als turistes per què Catalunya vesteix de groc

No hi ha cap vot

© Crida per la llibertat

Campanya 'Catalunya en groc' de Crida per la Llibertat

"Sabeu què significa?". Aquesta és la pregunta que fa Crida per la Llibertat als turistes i que va acompanyada d'un llaç groc i del lema "Catalunya en groc" escrit en anglès, francès, alemany i castellà.

Segons publica El Nacional, l'objectiu de la campanya és explicar al turisme que Catalunya vesteix de groc: des dels llaços grocs que porta la gent a les solapes, fins als balcons i institucions que també llueixen el groc.

Crida per la Llibertat demana a les persones que es descarreguin les infografies del seu web i les reparteixi per hotels, restaurants, botigues i altres establiments "per ajudar-nos a fer que la campanya sigui exitosa i que arribi a molta gent".