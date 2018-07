Enxampen un policia nacional fent pintades unionistes en una escola de Barcelona

Última actualització Dilluns, 2 de juliol de 2018 10:15 h

Estava de baixa per incapacitar en el moment dels fets

Redacció | Un policia nacional de baixa per incapacitat permanent va ser enxampat el passat 14 de febrer fent pintades unionistes i en favor de Tabàrnia a l'escola Pompeu Fabra de Barcelona.

Imatge d'una pintada amb el jou i les fletxes a l'Ateneu Popular de Sarrià © ACN

Segons explica el diari Ara, el cas no va tenir cap transcendència perquè el centre no va denunciar. A l'escola Pompeu Fabra hi fan sovint pintades unionistes, sobretot des de l'1-O.

A les pintades s'hi podien llegir expressions com "Visca Tabàrnia lliure" o "no a l'adoctrinament, fora feixistes de l'escola". Tanmateix, va aparèixer destrossat un mural fet per pares de l'escola que deia "per una educació de qualitat", on s'hi havia afegit "també en espanyol".

L'autor, segons el diari citat, encara no ha tornat a exercir de policia a Catalunya. En els moments dels fets, l'home no tenia cap relació laboral amb la policia espanyola i, per tant, sembla que no se li hauria pogut obrir cap expedient.

L'home identificat ha negat al rotatiu que hagués fet les pintades però no s'ha sorprès per la pregunta sobre l'incident.

