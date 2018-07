Tarragona s'acomiada dels Jocs del Mediterrani amb una imatge desoladora

No hi ha cap vot

El fracàs de la cerimònia d'inauguració dels Jocs Mediterranis, amb grades buides en presència del rei Felip VI, va ser el precedent. I els seients buits en la majoria de centres de competició durant els dies següents, la tònica habitual.

Tarragona clou els Jocs Mediterranis sense omplir el Nou Estadi. S'han regalat 5.000 entrades (o més). Capacitat: 14.500 localitats pic.twitter.com/RbLtUfWXGr — Esteve Giralt (@estevegiralt) 1 de juliol de 2018

Per això, diversos ajuntaments de la demarcació de Tarragona, van posar totes les facilitats perquè a la cloenda no hi hagués noves imatges negatives al Nou Estadi de Tarragona. I l'organització va regalar milers d'entrades. Tot i això, no s'han pogut evitar els seients buits en l'acte de cloenda celebrat aquest diumenge a les 21.00h.