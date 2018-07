Aragonès aposta per fer un camí ''més llarg'' cap a la independència si no hi ha un referèndum pactat amb l'Estat

Última actualització Dilluns, 2 de juliol de 2018 11:30 h

“Si volem tirar per la via de les pròpies decisions, hem de ser molts més”, defensa el republicà

Redacció | L’adjunt a la presidència d’ERC i vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha defensat aquest dilluns, en una entrevista a Els Matins de TV3, el full de ruta dels republicans aprovat en la Conferència Nacional celebrada el passat cap de setmana.

En aquest sentit, Aragonès aposta per fer un camí "més llarg" cap a la independència de Catalunya si no hi ha un referèndum pactat amb l'Estat, com també reclamen els republicans. "És la manera d'aconseguir-ho. El que volem és guanyar. Volem la independència i treballem per a això", ha defensat.

Segons Aragonès això s'aconsegueix amb un ampli consens a la nostra societat. "Si estiguéssim al Regne Unit o el Canadà ja tindríem la majoria. Però tenim un Estat i una part de la societat del país que no accepta els plantejaments fets fins ara. Per tant, si volem tirar per la via de les pròpies decisions, hem de ser molts més. Com més àmplia sigui la majoria, menys hauríem d'esperar. Com més justeta sigui la majoria, més haurem d'esperar", ha sentenciat.

"Quan canviï la correlació de forces, quants siguem més, podrem plantejar nous escenaris", ha dit a l'entrevista, tot apel·lant al "consens ampli que hi va haver el 3 d'octubre" i que considera "una base excel·lent" per a aquesta fórmula.

D'altra banda, preguntat per la reunió entre el president de la Generalitat, Quim Torra, i el president espanyol, Pedro Sánchez, i per la petició d'un referèndum a Catalunya, Aragonès ha volgut avisar que la trobada serà poc fructífera si no es parteix d'aquesta base.

"Si el diàleg amb l'Estat no inclou l'1-O, l'autodeterminació, la sobirania, que és el problema de fons, seria molt absurd pensar que podrem arribar a algun tipus d'entesa", ha sentenciat. En aquest sentit, el republicà creu que si el govern espanyol nega el diàleg sobre això "s'estarà equivocant".

