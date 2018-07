El baròmetre municipal de Barcelona tensa encara més el debat per la llista unitària de l'independentisme

L’encaix polític de Catalunya i Espanya segueix sent el tema que més preocupa la ciutadania, seguit de l’accés a l’habitatge i el turisme, que pugen respecte el #baròmetreBCN de gener. pic.twitter.com/PaKbOWcBao

El PDeCAT i la CUP es mantenen. Els primers se situen amb un 5,6% i els anticapitalistes obtenen un 3,6%. Els populars segueixen caient en picat i es quedarien fora de l'Ajuntament. Pel que fa a la valoració dels dirigents polítics, l'exalcalde Xavir Trias i l'alcaldessa Ada Colau empaten amb un 5,4%. A un punt de distància es queda el dirigent republicà, Alfred Bosch, que obté un 5,3, seguit del socialista Jaume Collboni amb un aprovat just. Per sota el 5 trobem a María José Lecha, Carina Mejías i alberto Fernández Díaz.

D'altra banda, els socialistes tornen ara a baixar i passen del 9,3% de suport al 6,1%. La tendència de Ciutadans també és a la baixa a l'espera que es confirmi si Manuel Valls encapçalarà o no la candidatura a les pròximes municipals i passen del 6,4% al 5,2%.

Una de les possibilitats de la caiguda d'ERC és que alguns dels partidaris de votar els republicans en l'últim baròmetre hagin passat a la banda d'indecisos davant de la incertesa sobre si hi haurà o no una llista única. Cs i socialistes també cauen mentre PDeCAT i CUP es mantenen

Amb tot, els resultats del baròmetre municipal podrien ser conseqüència del fervent debat al voltant d'una llista unitària de l'independentisme de cara a les municipals del 2019, tal com demanen JxCat i el moviment impulsat per Jordi Graupera.

