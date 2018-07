El Síndic detecta ''irregularitats'' en algunes queixes pel suposat adoctrinament a les escoles

Última actualització Dilluns, 2 de juliol de 2018 15:00 h

Ribó sentencia que a Catalunya ''tenim una escola amb un gran pluralisme i sense adoctrinament''

Redacció | De les 174 incidències que el Síndic de Greuges i el Ministeri d'Educació han recollit des de l'1-O, pel suposat adoctrinament a les escoles catalanes, en 10 casos s'han detectat ''irregularitats'', segons ha anunciat el Síndic Rafael Ribó.

Ho ha dit aquest dilluns al matí durant la presentació de l'informe monogràfic que entregarà al Parlament de Catalunya, arran dels fets de l'1-O i de les denúncies d'adoctrinament, així com de determinades entitats i partits polítics, sobre el pluralisme i el model d'escola catalana.

En total, ha indicat, hi va haver 174 queixes amb referències a 134 centres diferents. D'aquestes, un 21% no han pogut ser verificades perquè formen part d'escrits formulats per persones, a vegades anònimes, que mostren opinions, i un altre 23% són inconsistents, segons publica Nació Digital.

Pel que fa a les verificables, moltes no són irregularitats, sinó possibles males praxis, i només un 5,7% dels casos denunciats es poden considerar irregulars.

Entre les irregulars, es destaca el comunicat d'uns serveis territorials als directors de centre que es va acabar remetent a les famílies o la presència d'estelades penjades en una escola.

"Més enllà de situacions puntuals, podem dir categòricament que a Catalunya tenim una escola amb un gran pluralisme i sense adoctrinament", ha remarcat Ribó, que ha avisat que cap de les actuacions poden ser extrapolades al conjunt del sistema educatiu.

Amb tot, el Síndic recomana a Ensenyament elaborar un decàleg amb instruccions sobre el tractament de la situació política i materials didàctics per poder abordar temes controvertits a les aules, per garantir els drets de tots els infants.

