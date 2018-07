Els Jocs del Mediterrani arrosseguen nous escàndols un cop finalitzats

Última actualització Dilluns, 2 de juliol de 2018 16:00 h

El sindicat CSIF denuncia que van deixar Tarragona sense patrulles de la guàrdia urbana

Redacció | La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha denunciat que la celebració dels Jocs Mediterranis ha deixat la ciutat de Tarragona sense patrulles de la guàrdia urbana, amb "agents exposats, exercint tasques que no els corresponien i la ciutat sense efectius de policia".

En un comunicat, l'organització ha retret a l'Ajuntament de Tarragona que, malgrat el marge de temps per donar resposta a les necessitats plantejades, s'hagi acabat produint una manca d'efectius i de previsió a l'hora de garantir la seguretat de la ciutat."Ha estat un caos. Era el que sabíem, ja que no hi ha agents suficients. S'ha traslladat personal que es trobava cobrint el servei ordinari a diferents punts dels Jocs Mediterranis, tant per cobrir els relleus com per estar-hi de forma fixa, de manera que s'ha augmentat la càrrega de treball i la desprotecció de la ciutat", apunten des de CSIC a l'Ajuntament de Tarragona.El representants del sindicat al cos policial han acollit amb sorpresa les declaracions de l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, sobre l'èxit organitzatius dels jocs. "Des de l'inici dels Jocs, molts dels agents que es van oferir per cobrir l'esdeveniment han estat espremuts al màxim, fins al punt que algun va desistir de continuar ateses les condicions patides", apunten.Això s'hauria traduït, concretament, en agents sols en punts d'accés, manca de personal per cobrir situacions excepcionals o la suspensió de tots els controls preventius de trànsit per garantir la seguretat viària durant dues setmanes. Així, denuncien que, durant la nit de Sant Joan només hi havia dos patrulles de seguretat ciutadana i dos de trànsit per cobrir tot el servei. "La resta va estar cobrint la seguretat de les instal·lacions dels jocs", afirmen.