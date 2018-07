La imatge que demostra el fracàs de posar pantalles gegants a Catalunya per seguir 'La Roja'

Última actualització Dilluns, 2 de juliol de 2018 17:00 h

Poques persones han vist el partit de la selecció espanyola contra Rússia a Lleida

Redacció | L'Ajuntament de Lleida repeteix el seu fracàs amb la pantalla gegant que s'ha instal·lat al pavelló Juanjo Garra, al barri de Balàfia, per veure el partit de la selecció espanyola contra Rússia d'aquest passat diumenge, on 'La Roja' va quedar eliminada del Mundial.

Com es pot veure en la imatge, les cadires habilitades per seguir el partit de 'La Roja' estan, gairebé en la seva totalitat, buides. Només uns quants aficionats es van acostar fins a l'equipament lleidatà.

La fotografia ha estat compartida a través de les xarxes pel regidor de Crida per Lleida-CUP, Pau Juvilla, que ha criticat a l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, per la instal·lació d'una pantalla gegant per veure el partit de la selecció espanyola i li ha preguntat on és la demanda social.

No és la primera vegada que passa una cosa així. Precisament, fa dos anys es va instal·lar una pantalla gegant als Camps Elisis per seguir el partit d'Espanya contra Itàlia als vuitens de final de l'Eurocopa del 2016, i en aquella ocasió, només una desena de persones van veure el partit a través de la pantalla habilitada per la Paeria.



Para entender "lo que pasa en Cataluña", aquí se aprecia el increíble ambiente ante la pantalla gigante de Lleida durante el España-Rusia. pic.twitter.com/u72R0SnPul — Josep M. Mainat (@MainatJM) 1 de juliol de 2018

