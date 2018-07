[Vídeo] Puigdemont reclama ''unitat, fermesa i transversalitat'' entre els ''republicans sobiranistes'' per fer efectiva la República

!! !!★!! !! PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| ||

2 de juliol de 2018, 19.37 h





#3





Alexandre, respecto, com és natural, el teu fanàtic culte a la personalitat , tan propi de les dretes, però permet que recordi als lectors que allò que DE DEBÒ és important , no és pas seguir els "preceptes" de cap líder, en especial si el seu paper ha estat molt i molt DISCUTIBLE, sinó de SEGUIR ESSENT UN POBLE COMBATIU I PERSEVERANT, DISPOSAT A OBTENIR LA INDEPENDÈNCIA ENCARA QUE ENS PUGUI COSTAR ALGUN PETIT SACRIFICI.







