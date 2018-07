[Vídeo] El repàs de la BBC a l'Estat per la repressió contra els catalans ja es pot veure arreu

Última actualització Dilluns, 2 de juliol de 2018 20:00 h

La televisió pública britànica fa un excel·lent treball periodístic sobre el conflicte entre Catalunya i l'Espanya

Redacció| Tot i que es va emetre fa un mes des del programa Our World, el reportatge de la BBC, Crisis in Catalonia, no es podia visualitzar fora del Regne Unit fins ara, que es pot veure a YouTube.









Es tracta d'un treball periodístic de la televisió pública britànica sobre el conflicte entre Catalunya i l'Estat espanyol, on -durant mitja hora- un periodista de la cadena repassa la repressió que ha viscut el país en mans del nacionalisme espanyol: des dels anys del franquisme fins a la brutalitat de la policia espanyola durant el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre; passant també per les manifestacions massives de la diada o -posteriorment- per la llibertat dels presos polítics i l'onada de llaços grocs pels carrers de Catalunya.



Sobre la història recent del país, la BBC emet les vivències de testimonis tan importants com el de Carme Forcadell, expresidenta del Parlament i actualment empresonada per la justícia espanyola a Alcalá Meco. Forcadell parla de la nit que va passar a la presó abans de la presó preventiva imposada actualment -juntament amb Dolors Bassa- a la seva persona. També hi apareix l'expresident de la Generalitat Artur Mas o voluntaris del dia del referèndum, que prefereixen restar en l'anonimat. D'altra banda, també compta amb molt protagonisme l'exdelegat del Gobierno a Catalunya, Enric Millo.