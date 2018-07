Torra repta Santamaría a guanyar als tribunals internacionals

!! !!★!! !! PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| ||

2 de juliol de 2018, 19.20 h





SORAYA al-ben-mahmet de Santamaria virgen:





Ja fa molts d'anys que he pogut comprovar dues característiques teves, el FRANQUISME que domina el teu cervell, i la baixa qualitat del teu encèfal, que demostres en tantes coses com dius i fas.





Ara ens ofereixes generosament, per a que podem riure'ns una bona estona de la teva OBTUSITAT , aquesta carallada sobre els tribunals internacionals, com si la teva minvada capacitat mental t'hagués impedit entendre que FINS ARA, els tribunals intern... Llegir més