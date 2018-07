Portades: El Mundo s'enfada amb el trasllat dels presos polítics a Catalunya

Ercunyao Melo Afina Visc a Catalunya Visc a Catalunya

3 de juliol de 2018, 11.10 h

Mentre espanya sigui present a Catalunya i ens faci víctimes de la força bruta, l'opressió, la repressió i la invasió de ciutadans del seu país, SENSE POSSIBLE DEFENSA DELS NOSTRES DRETS HUMANS I NACIONALS, per tal de continuar gaudint de les últimes engrunes del seu imperi, els Catalans continuarem sent carn de presó i de maltractaments, per ells els tractats de respecte als drets humans només són d'aplicació, fora del seu imperi i sempre que els beneficií amb alguna cosa, actuen c... Llegir més