La inquietant pregunta del PP a Sánchez sobre l'intent matusser de copiar Kennedy

Última actualització Dimarts, 3 de juliol de 2018 11:00 h

Vol saber si les ulleres de sol del president espanyol "són graduades"

Redacció | L'intent matusser de Pedro Sánchez de copiar Kennedy amb ulleres de sol en un avió segueix portant cua. Però s'ha traslladat de les xarxes al Congreso. I és que ara, el PP ha fet una bateria de preguntes al govern espanyol per conèixer les despeses del trajecte amb helicòpter i ha aprofitat per saber si el president usa ulleres de sol graduades.

"Els espanyols hem pogut veure al compte oficial de Twitter de Moncloa diverses fotos del president Sánchez, una d'elles després de descendir d'un helicòpter de l'exèrcit conegut com a Super Puma, i una altra observant uns documents en l'avió oficial, totes elles relacionades amb un viatge a Brussel·les el passat diumenge 24 de juny", exposa el PP en la seva pregunta.



I afegeix: "En la mateixa pàgina oficial es pot observar el president amb un col·laborador, revisant dins de l'avió uns documents amb les ulleres fosques de sol posades". I la pregunta que formula és: "Són ulleres graduades?".

Una pregunta, com a mínim, inquietant que ha sorprès a tothom. I és que no sabem si el PP s'interessa ara per la salut visual del nou president socialista o no té massa idea, encara, de com fer d'oposició.

Més enllà de l'anècdota, el diputat popular Carlos Floriano, ha demanat també el cost del trasllat en helicòpter des del Palau de la Moncloa fins a la base aèria de Torrejón de Ardoz i quin ús se'n va fer. Tanmateix qüestiona que utilitzes aquest mitjà de transport per fer un recorregut de només 25 quilòmetres.

