Aznar carrega contra el govern de Rajoy per permetre que el moviment independentista ''segueixi viu''

Dimarts, 3 de juliol de 2018

Critica que els "presos colpistes estan essent traslladats a presons a Catalunya dirigides administrativament pels colpistes”

Redacció | L’expresident del govern espanyol, José María Aznar, ha criticat que els “presos colpistes estiguin essent traslladats a presons a Catalunya dirigides administrativament pels colpistes”. Un “error greu” del govern espanyol que, segons Aznar, es pot atribuir també als que “no van intervenir aquesta autonomia per desarticular el moviment separatista”, i que han permès, per tant, que “el moviment separatista segueixi viu”.

Aznar ha considerat aquest dimarts en una entrevista a Onda Cero que el trasllat dels presos polítics "és una actuació amb conseqüències devastadores” i ha atribuït la situació a l’operació diàleg dirigida per Soraya Sáenz de Santamaría quan era vicepresidenta del govern espanyol.



L'expresident espanyol ha afirmat que hi ha “un cop d’Estat sense resoldre” a Catalunya que “és la principal amenaça” que té l’Estat. “Estem vivint una circumstància política bastant insòlita: Espanya ha patit un cop d’Estat, el cop d’Estat no s’ha resolt ni s’ha desarticulat, s’ha produït una intervenció de l’autonomia i s’ha posat a disposició de la justícia alguns dels colpistes, però la intervenció ha estat per convocar eleccions un mes després del cop d’Estat que han tornat a guanyar”, ha lamentat.

En aquest sentit, ha atribuït aquests “errors” als “responsables” de l’operació diàleg “per fer Junqueras president de la Generalitat”, és a dir, a Mariano Rajoy i Soraya Sáenz de Santamaría.

