Els ajuntaments del PSC, els principals afectats en la macrooperació anticorrupció a Catalunya

Fins ara, la policia espanyola ha detingut aquest dimarts almenys dues persones a Catalunya en el macrooperatiu a nivell estatal. Segons fonts properes al cas, els dos detinguts serien dues persones relacionades amb Aplicacions Gespol de Barcelona.



D'altra banda, la policia espanyola investiga l'actual cap de la Policia Local de Tiana, que anteriorment havia estat regidor de Montgat. En l'operatiu, s'han mobilitzat prop de 600 agents de la policia espanyola per dur a terme registres i requeriments d'informació en desenes de municipis, alguns dels quals a Catalunya.



Concretament, a Catalunya s'estan escorcollant els ajuntaments de Lleida, Tiana i Mollet del Vallès, i s'ha requerit informació a Mataró, Montgat, Pineda de Mar, Premià de Mar i Rubí.

A tot l'Estat, es preveuen al voltant d'una quarantena de detencions, entre els quals caps de policia local i càrrecs electes, com alcaldes i regidors, a més d'una seixantena d'investigats.

Segons la Fiscalia Anticorrupció, els fets investigats podrien constituir delictes de prevaricació administrativa, frau a l'administració pública, revelació d'informació privilegiada, malversació de fons públics, tràfic d'influències, suborn, falsedat documental per funcionari públic i per particular, alteració del preu de concurs públic i pertinença a organització criminal.

Mentrestant, els agents de la policia espanyola continuen aquest migdia a la seu de l'empresa Aplicacions Gespol, ubicada al carrer Fra Juníper Serra de Barcelona, en un registre que es podria allargar tot el dia, segons fonts de la investigació. Tres furgons de la policia espanyola custodien l'entrada de la companyia, indret on també s'han acostat diversos mitjans de comunicació.