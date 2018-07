[Vídeo] Aquest és l'espectacular llaç que es veurà des del cel de Catalunya

Ercunyao Melo Afina Visc a Catalunya Visc a Catalunya

3 de juliol de 2018, 16.35 h

BJ confons la dignitat i la llibertat amb l'economia, ja coses que no tenen preu!! Toooooontooooo que ére tontooooo pa siemprééééé!!!!! T'ho dic en "epanyió" perquè t'assabentis, que amb el temps que portes fent el ridícul, explicant el perquè els catalans, hem d'acceptar ser castigats i espoliats per uns inútils "mindundis" com vosaltres, incapaços de produir altres coses que els lladregots del BOE, anomenats l'Ibex 35 i dictadures més o menys encobertes, edemes de riure les vost... Llegir més