Els comuns se sumen al bloc del 155 i forcen la creació de la comissió d'investigació sobre l'espionatge dels Mossos

Última actualització Dimarts, 3 de juliol de 2018 16:30 h

Les formacions s'emparen amb el Reglament del Parlament que contempla la creació si ho sol·licita un mínim de tres grups

Redacció | Els grups de Cs, PSC-Units , CatECP i el subgrup del PPC han sol·licitat a la Mesa aquest dimarts la creació de nou de la comissió d'investigació sobre l'espionatge a periodistes i a polítics per part del Govern durant la passada legislatura.

Després que el ple del Parlament rebutgés el passat 25 de maig la proposta de resolució dels mateixos grups per la creació de la comissió d'investigació, ara els partits han forçat la seva creació emparats en l'article 67.3 del Reglament de la cambra.La norma marca que el Parlament ha de crear una comissió d'investigació "si és demanada per una tercera part dels diputats o per tres grups parlamentaris". També estipula que els grups proposants "només poden presentar una proposta vinculant l'any".Una vegada escoltada la Junta de Portaveus, l'acord de creació l'ha d'adoptar la Mesa i ha de determinar el seu objectiu i l'àmbit d'actuació "en conformitat amb la proposta presentada pels grups".