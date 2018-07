Junqueras, Romeva, Sànchez i Cuixart ja han arribat a la presó de Zuera

Última actualització Dimarts, 3 de juliol de 2018 15:45 h

Els líders independentistes passaran la nit en aquest centre penitenciari i demà seran traslladats a Catalunya

Redacció/ACN | Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart ja han arribat a la presó de Zuera, a Saragossa. L'autobús de la Guàrdia Civil ha arribat a tres quarts de tres de la tarda enmig de l'expectació mediàtica.

Pla obert on es pot veure l'autobús de la Guàrdia Civil que trasllada quatre dels polítics independentistes empresonats al Centre Penitenciari de Zuera © Oriol Bosch Comparteix Tweet

Està previst que Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart dormin en aquest centre penitenciari i l'abandonin a primera hora del matí de demà en direcció a Catalunya.Primer els traslladaran a Brians II, on es farà el canvi de custòdia amb els Mossos i està previst que demà mateix ja dormin a la presó de Lledoners, al Bages.Pel que fa a Carme Forcadell i Dolors Bassa, Institucions Penitenciàries de l'Estat explica que sortiran demà de Madrid. En el seu cas no dormiran a Saragossa, només hi faran una parada tècnica, i demà mateix arribaran a la presó de Puig de les Basses, a Figueres.