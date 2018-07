Detenen el primer regidor de Ciudadanos per corrupció

Entre els arrestats, hi ha dos responsables de l'empresa Aplicaciones Gespol SL, filial del grup Sacyr amb seu a Barcelona, on la policia espanyola realitza un registre des de primera hora d'aquest dimarts.

L'investiguen per possibles delictes de tràfic d'influències, suborn, prevaricació, negociacions prohibides a funcionaris, revelació de secrets oficials, malversació, delictes contra la hisenda pública, blanqueig, blanqueig i pertinença a organització criminal. Per la seva banda, el secretari general de Cs, José Manuel Villegas, ha assegurat que el seu partit expulsarà als detinguts o imputats en aquesta macrooperació, sense especificar els càrrecs dels afectats.

Fonts de la investigació han indicat a EFE que entre els 35 detinguts estaria l'alcalde de la formació taronja. Seria el primer regidor de Cs en ser detingut per un cas de corrupció.

