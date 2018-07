Clatellot del PACMA a Colau que va acusar el partit animalista de difondre informació ''falsa''

Hace unas semanas la Alcaldesa de Barcelona nos acusaba de mentir y exigía una rectificación. Aseguraba que solo se había prohibido la entrada de perros al #TuróPark Como puede verse en las fotos, NO MENTIAMOS. @AdaColau , ¿va a rendir cuentas a la ciudadanía por esto? pic.twitter.com/qSI3IBjjuV

El partit animalista ha respost al comentari de Colau amb dues fotografies on es pot veure com aquesta prohibició està senyalitzada a la porta dels jardins i a l'interior. Un clatellot que clou amb una pregunta: "Retrà comptes amb la ciutadania?".

El PACMA, que va denunciar el 7 de juny que mitjançant les xarxes socials que es prohibia passejar gossos pels parcs de Barcelona, es va topar amb la resposta de l'alcaldessa: "Aquesta informació és falsa, i exigeixo la seva rectificació! No poden difondre informació falsa sense aportar dades concretes. L'única prohibició s'ha produït al Turó Park per una situació concreta. Rectifiquin. L'Ajuntament de Barcelona es pren molt seriosament els drets dels animals".

