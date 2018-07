[Fotos] El nyap d'Àngel Ros per esborrar els llaços grocs dels carrers de Lleida

Com Ilnet executa les ordres alcalde per esborrar la legitima dissidencia dels carrers #Lleida per cada llaç esborrat en creixeran dos mes pic.twitter.com/fxoHlyUE53 — Francesc Gabarrell (@fgabarrell) 3 de juliol de 2018

Gabarrell ha mostrat en una fotografia via Twitter com el servei de neteja a Lleida, Ilnet, esborrava un llaç groc pintat a terra, "executant les ordres de l'alcalde per esborrar la legítima dissidència". En la següent instantània, es veu com en l'intent d'eliminar el símbol per la llibertat dels presos polítics, l'operari ha deixat una taca de color blanc molt més visible que el mateix llaç.En conseqüència, Gabarrel ha instat els lleidatans a omplir l'espai públic de llaços grocs en contra de la voluntat de l'alcalde de la ciutat, Àngel Ros, que justifica la seva postura defensant la neutralitat dels espais públics.