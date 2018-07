Imputada una cap de la policia espanyola per no investigar un inspector acusat d'assetjament sexual a dones migrants

Última actualització Dimarts, 3 de juliol de 2018 20:15 h

L'agent hauria demanat favors sexuals a treballadores de clubs d'alterne a canvi de regularitzar la seva situació a Espanya

Redacció| La comissària provincial de la Policia Nacional a Las Palmas, Sagrario de León, ha estat imputada per una presumpta omissió del deure de perseguir delictes en no haver obert cap investigació al voltant de les acusacions que recauen sobre un inspector del cos per presumptes assetjaments sexuals comesos contra dones migrants sense permís de residència a Fuerteventura. Segons ha avançat 'eldiario.es', la cap de la policia espanyola ha estat citada a declarar en qualitat d'investigada pel jutge d'Instrucció 6 de Las Palmas de Gran Canària, Luis Francisco Galván.

Els fets haurien ocorregut l'any 2012, quan un inspector a càrrec de la Brigada Local d'Estrangeria i Fronteres de la Comissaria de Puerto del Rosario va rebre una denúncia davant la Fiscalia acusat d'haver demanat favors sexuals a treballadores estrangeres de clubs d'alterne, a canvi de regularitzar la seva situació personal a Espanya. Tot i la gravetat de les acusacions, el cas va ser arxivat als jutjats per la manca de testimonis i víctimes en seu judicial, però va seguir el seu curs intern a la Prefectura Superior de Policia de Canàries en presentar-se denúncia contra una possible actuació delictiva de l'agent espanyol.



Sis anys després, s'investiga la cap de la policia espanyola, tot i que - el 2014- el jutge va arxivar una primera denúncia contra ella, que va recórrer el sindicat Confederació Espanyola de Policia. Un cop reobert el cas, el cas va passar d'un jutjat a un altre per acabar en mans de Galván. Segons ha avançat el mitjà 'Canarias Ahora', al llarg de tot el procés, la comissària ha sostingut que l'inspector no va cometre cap delicte contra les dones, i per tant no hi havia motiu per sancions disciplinàries. Però dels fets denunciats contra ella se sosté que mai va obrir ni tan sols una informació reservada, tot i ser informada d'aquests presumptes fets delictius.