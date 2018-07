L'associació homòfoba Hazte Oir rega de diners els mitjans d'ultradreta per influir en les primàries del PP

Última actualització Dimecres, 4 de juliol de 2018 05:00 h

El Español, OK Diario i El Mundo publiquen una guia de l'entitat sobre qui cal votar

@JoanSole_ | Les primàries del Partit Popular estan fent aflorar la fauna i flora de l'entorn del nacionalisme espanyol.

Si el 23 de juny aquest diari informava que l'associació Hazte Oir va enviar un correu als seus simpatitzants i afiliats per saber com podien intentar influir en les primàries populars, ja podem dir que l'opció guanyadora fou la de regar de diners els mitjans d'ultradreta El Español, OK Diario i El Mundo amb publicitat per explicar el posicionament dels candidats -Elio Cabanes Sanchís, Pablo Casado, María Dolores de Cospeda, José R García, García Margallo i Sáenz de Santamaría- sobre la vida -avortament-, la família i la unitat d'Espanya.

La guia en qüestió , que dona les millors puntuacions a Pablo Casado, qui va amenaçar el president Puigdemont a tenir el mateix destí que Companys si declarava la independència, i a García Hernández -amb un sonor suspens per a Margallo i Santamaría-, s'ha fet arran d'afirmacions que aquests representants han anat fent al llarg de la seva trajectòria sobre aquests assumptes.

