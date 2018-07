Graupera proposa alliberar els presos polítics via el “Devotazo”

La proposta de Graupera que està sacsejant les xarxes socials es basa en la mobilització popular que hi va haver davant la presó de “Villa Devoto” a Buenos Aires (Argentina) el maig de 1973 en el moment d’assumir la presidència del país Hèctor Campora. La mobilització popular va aconseguir l’alliberament d’una part dels presos polítics que hi havia a dins de la presó, que estaven pendents de ser amnistiats pel govern.

La solució no és senzilla, però a 2018 la lucidesa moral sí que ho és. A hores d'ara sembla que l'única força que té la nostra política és maquillar amb empatia cap als presos totes les claudicacions, i així ni es pot ser valent acceptant la derrota, ni valent en plantar cara.

Custodiar presos polítics és contrari als drets humans. Ni els límits de les competències ni l'obediència deguda són raons suficients per a què la Generalitat ho faci en nom dels catalans.

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal