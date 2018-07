Portades: La caverna, reticent amb els moviments de Sánchez i Torra abans de la trobada

El País també es fixa amb la distensió entre els dos governs abans de la reunió i assegura que "La Generalitat responde con gestos al traslado de presos". Per altra banda, l'ABC obre la seva portada amb l'escàndol de corrupció per irregularitats en els semàfors que va derivar en una macrooperació a diversos consistoris de l'Estat aquest dimarts.

Per la seva banda, El Periódico destaca que "El trasllat dels presos propicia la distensió" mentre La Vanguardia recull que "Milloren les expectatives de cara a la cita de Sánchez i Torra".

En la mateixa línia, es manifesta El Mundo que recull que "Sánchez ofrece a Torra "libertad para hablar" de la independencia" i assegura que el president del govern espanyol ofereix a ERC un diàleg sense condicions per guanyar-se el seu suport amb RTVE.

