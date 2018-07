[Vídeo] Agressió feixista a Lledoners contra un membre del CDR

Última actualització Dimecres, 4 de juliol de 2018 09:30 h

Un home resulta ferit després de ser colpejat per un grup d'unionistes radicals que arrancaven llaços grocs

Redacció | Un membre del CDR ha estat colpejat per un grup d'unionistes radicals aquesta passada nit al voltant de la presó de Lladoners quan els gravava mentre arrencaven els llaços grocs que decoren el camí i accesos a la presó de Lledoners, on aquest dimecres tenen previst arribar Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

Un centenar de persones, convocades per l'ANC i els CDR, es van reunir a la presó de Lledoners aquest dimarts a la nit per fer un sopar a la fresca quan van rebre l'avís que un grup d'unionistes estava arrancant els llaços grocs que tenyeixen l'entorn de la presó i esborrant amb dissolvent els llaços grocs que hi havia pintats.







Avui, a prop dels Lledoners, el feixisme ha tornat a actuar. Ho ha fet com sempre, de nit i amb covardia.

Nosaltres defensem els ideals de la justícia, ells ens volen imposar la por i la foscor.

Al feixisme se'l combat i el combatrem.

Som República i som antifeixistes! — ANC Manresa (@ANC_Manresa) 3 de juliol de 2018 ⚠ ATENCIÓ ⚠ Aquesta rata feixista acaba de donar una patada a la cara a un company d'@ANC_Manresa mentre estava a la presó de Lledoners preparant l'arribada dels presos polítics.

El company ha sigut trasllladat a l'hospital.

#alertaultra pic.twitter.com/SQUOmAeJGt — Arran Manresa (@ArranManresa) 3 de juliol de 2018 El periodista Quico Sallés ha gravat els moment dels fets:



Vídeo, un del cdr sagnant desprès que un Feixista li ha cardat hòsties pic.twitter.com/wTpnLBDnsm — Quico Sallés (@QuicoSalles) 3 de juliol de 2018 L'home agredit s'hi va desplaçar per comprovar-ho i va començar a gravar l'escena. Llavors, tres radicals unionistes el van colpejar a la cara. Els Mossos d'Esquadra han identificat als tres presumptes autors per un presumpte delicte lleu de lesions i han obert diligències. El CDR de Manresa ha convocat un acte de protesta a partir de les onze del matí a l'entrada de Lledoners.El periodista Quico Sallés ha gravat els moment dels fets:

