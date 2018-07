Els nervis del cònsol espanyol durant un acte a Alemanya deixa en evidència el relat de l'Estat a Europa

Última actualització Dimecres, 4 de juliol de 2018 10:15 h

Nou revés diplomàtic a Espanya

Redacció | Nou revés dimplomàtic a Espanya durant un acte institucional celebrat aquest dimarts al vespre a Alemanya i on ha participat el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonés.

Als 30 anys dels 4 Motors d’Europa, el VP @perearagones parla de la situació política a CAT, de diàleg i democràcia, però el consol espanyol s’esvera i demana la paraula. És un acte molt pautat, no li donen i es posa en evidència. Tanta por els fa que parlem lliurement a Europa? pic.twitter.com/BsQsOVDhWF — Damià Calvet (@damiacalvet) 3 de juliol de 2018

Se celebrava el 30è aniversari dels Quatre Motors per a Europa, que ha tingut lloc al Teatre Nacional de Stuttgart i on Aragonès ha intervingut en un col·loqui amb els representants dels altres tres territoris que integren els Quatre Motors per a Europa: Lombardia, de Baden-Württemberg i d'Alvèrnia-Roine-Alps.En el seu torn de paraula, el vicepresident ha demanat "diàleg, democràcia i drets humans" i ha fet una crida a poder "parlar de tot". "Catalunya té voluntat d'actuar en igualtat amb els estats europeus en decisions d'àmbit europeu", ha afirmat.Unes paraules que han despertat el temor del cònsul espanyol, Carlos Medina, present a primera fila, que ha demanat fins a tres vegades el torn de paraula al moderador fins posar-se dret. El presentador de l'acte ha assegurat a l'home, dempeus a la primera fila, que no podien donar torns de paraula al públic. "Ho podem fer més tard", li ha etzibat.El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que també era a l'acte d'Sttutgart, ho ha explicat a Twitter: "El vicepresident Aragonès parla de la situació política a Catalunya, de diàleg i democràcia, però el consol espanyol s'esvera i demana la paraula; és un acte molt pautat, no li donen i es posa en evidència; tanta por els fa que parlem lliurement a Europa?", s'ha preguntat.