Turull avisa que l''acostament no és un gest sinó un dret: ''La injustícia és l'empresonament''

Última actualització Dimecres, 4 de juliol de 2018 11:00 h

Entrevista a l'ACN amb el conseller de presidència del govern de Puigdemont

Redacció/ACN | Jordi Turull recorda que l''acostament no és un gest sinó un dret. ''La injustícia és l'empresonament'', ha subratllat Turull en una entrevista a l'ACN que ha respost per escrit des de la presó d’Estremera.

L'exportaveu del Govern també ha avisat que els presos no són una "mercaderia", hores abans que Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell i Dolors Bassa dormin a partir d'aquest dimecres a les presons de Lledoners i Puig de les Basses. "No volem ser víctimes d'un escarment polític de la cúpula judicial amb tota la complicitat i impuls governamental", ha afegit Turull.

El diputat de JxCat també ha dit, sobre el govern espanyol de Pedro Sánchez, que ben aviat es veurà si el diàleg és "per acordar" o bé per "fer bullir l'olla". "M'agradaria que s'imposés a totes les parts la primera lògica. Així ho he defensat sempre", ha reblat Turull, que diu que afrontarà el judici amb serenor i fermesa.

Finalment, Turull es mostra confiat a ser conseller aquesta legislatura: "Enganyaria si digués que no em faria molta il·lusió". I afegeix: Les interlocutòries del jutge Llarena són una autèntica invitació a deixar la política activa a les institucions. Invitació que no tenia previst acceptar per un tema de conviccions democràtiques i escala de valors personals: "A més injustícia, més compromís".

