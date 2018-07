El nou fitxatge de Sánchez que la xarxa no ignorarà

Entre elles, una fotografia amb de dos agents amb un grup de nens petits i la pregunta : "Vols que els nostres agents visitin el teu cole?", una piulada amb un vídeo de Batman parlant sobre un dels membres de La Manada o un tuit on demanava amor i respecte just quan TV3 emetia el documental de l'1-O.

Un fitxatge que no ignorarà la xarxa. Cal recordar que la gestió del perfil de Twitter de la Policia Nacional ha estat últimament objecte de diverses polèmiques.

